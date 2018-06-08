Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefatının ardından başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere siyaset dünyasından birçok isim başsağlığı mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erdoğan Demirören'in vefatının ardından Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören’in oğlu Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören ve Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Meltem Oktay Demirören’le görüştü.

Erdoğan, vefat haberinin kendisini derinden üzdüğünü belirterek, merhum Erdoğan Demirören’e Allah’tan rahmet diledi. Ailenin acılarını paylaşan ve Erdoğan Demirören’in vefatının iş dünyası için büyük bir kayıp olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın merhumun tüm aile bireylerine, sevenlerine ve Demirören Holding başta olmak üzere iş dünyasına başsağlığı dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı yazılı açıklamada ise şunları söyledi: "Demirören Holding'in kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefatını teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Çalışma hayatında önemli başarılara imza atan, ülkemize değerli katkılarda bulunan kıymetli sanayici ve iş adamı Erdoğan Demirören, her zaman hayırla yad edilecektir. Merhum Erdoğan Demirören'e Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve iş dünyamıza başsağlığı diliyorum."

Başbakan Binali Yıldırım: Ülkemiz ekonomisine büyük katkılar sağlayan Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Erdoğan Demirören’in vefatını büyük bir teessürle öğrendim. Erdoğan Demirören, Türkiye’nin ekonomik olarak güçlenmesi ve sanayi atılımlarıyla kalkınması için hayatı boyunca büyük hizmetlerde bulunan, binlerce kişiye istihdam sağlayan seçkin ve saygın bir iş adamı olarak hatırlanacaktır. Erdoğan Demirören’e Allah’tan rahmet, ailesine ve bütün sevenlerine başsağlığı diliyorum.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ: Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören’in vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, Demirören ailesine başsağlığı ve sabır dilerim."

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu: “Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı kıymetli işadamı Erdoğan Demirören’e Rabbimden rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı niyaz ediyorum. Mekanı cennet olsun. Allah-u Teâlâ rahmetiyle muamele etsin.”



Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu: Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'e Allah'tan rahmet niyaz eder; değerli ailesine, yakınları ve sevenlerine başsağlığı ve sabır dilerim.



Adalet Bakanı Abdülhamit Gül: Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefat haberini teessürle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, değerli ailesine, yakınları ve sevenlerine sabır-ı cemil niyaz ediyorum.



Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar: Çok genç yaşta tanıdım kendisini. İstanbul emniyetinde şube müdürüydüm o dönemde. Devletin imkanları bu kadar güçlü değildi. Kendisi Ankara pazarlarının sahibiydi.



Yüklü miktarda alışveriş çekleri verirdi bana. Bunu durumu olmayan polis memurlarıyla paylaş derdi. İhtiyacı olan bütün arkadaşlarımızla paylaşırdım. Çok önemli miktarda yaraya derman olurdu.



Kimsenin de bilmesini istemezdi. Yıllar geçti aradan, 30 yılı aşkın süre geçti.



Vefatından dolayı derin bir üzüntü içerisindeyim. Hep iyiydi, hep sıcaktı. Problem çözücüydü. Ailesi başta olmak üzere bütün çevresine karşı şefkatliydi. Sanayiden spor hayatına kadar her yönde üzerine düşeni yaptı. İyi izler bıraktığına gönülden inanıyorum. Bu sabah bir şokla uyandım bu sabah. Geride de çok güzel yetiştirdiği çocuklarını bıraktı, torunlarını bıraktı. İnanıyorum ki Demirören soyadını yaşatacaklardır.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Allah rahmet eylesin. Erdoğan Demirören bu ülkenin önemli üreticilerinden bir tanesiydi. Sanayiciydi, iyi bir iş adamıydı. Memleketimize hem ekonomik hem de istihdam açısından büyük katkıları olmuştu. Gizlenmeyi sevmeyen bir adamdı. Sorumluluk almaktan kaçmayan bir adamdı. Allah mekanını cennet eylesin. Ailesine başsağlığı diliyorum. Ülkemizin başı sağ olsun.



Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci: “Ülkemiz iş dünyası için önemli bir değer olan Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefatını üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah'tan rahmet; değerli ailesine, yakınları ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum.”



Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci: "Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören’in vefatından büyük üzüntü duydum. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum."



Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya: “Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.”



AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş: “İş dünyasının önemli isimlerinden Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.”



CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan: “Demirören Grubu’nun sahibi Hürriyet Gazetecilik Yönetim Kurulu Başkanı Sevgili Erdoğan Demirören'e Allah'tan rahmet, Demirören ailesine ve sevenlerine baş sağlığı dilerim.”



Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç: Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'e Allah’tan rahmet, kederli ailesine baş sağlığı diliyorum.



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: Erdoğan Bey çok eskiden tanıdığım bir insandı. İyi bir insandı. Allah mekanını cennet etsin. Ailesine sabır diliyorum.