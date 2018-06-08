Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Savunma Bakanı Nurettin Canikli, ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'le Menbiç konusunda görüşme gerçekleştirdi. Canikli görüşmeye ilişkin olarak, "Mattis'le Menbiç yol haritası konusunda yapıcı ayrıntılı bir görüşme yaptık" dedi.

Türkiye ile ABD Menbiç'te yol haritası konusunda uzlaşma sağlamıştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, salı günü yaptığı açıklamada "Menbiç için onayladığımız yol haritasında ekiplerimiz bir ön hazırlık toplantısı yapacak daha sonra uygulama safasına geçeceğiz. Ön hazırlık 10 gün içinde başlayacak. YPG'den silahlar alınacak" dedi.