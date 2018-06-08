Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Bingöl'ün Yedisu ilçesi Kabayel karakolundan askerler çöp dökmeye çıktı. Bu sırada daha önceden pusu kurduğu ileri sürülen teröristler, askerlere ateş açtı. İlk açılan ateşte 1 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı.