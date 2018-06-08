Edinilen bilgiye göre, Bingöl'ün Yedisu ilçesi Kabayel karakolundan askerler çöp dökmeye çıktı. Bu sırada daha önceden pusu kurduğu ileri sürülen teröristler, askerlere ateş açtı. İlk açılan ateşte 1 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı.
Bingöl'de hain pusu: 1 şehit, 3 yaralı
08.06.2018 - 19:06 | Son Güncelleme: 08.06.2018 - 19:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bingöl'de teröristlerin açtığı ateş sonuç 1 asker şehit oldu,3 asker yaralandı.
Etiketler : bingöl,terörist,şehit,
563880 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/563880.aspx
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