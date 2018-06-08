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Hidayet Karaca'ya ağırlaştırılmış müebbet!
08.06.2018 - 19:18 | Son Güncelleme: 08.06.2018 - 19:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
15 Temmuz darbe girişimi öncesi açılan 75 sanıklı FETÖ çatı davasında kararını açıklayan mahkeme, eski Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca’nın da arasında bulunduğu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.
Etiketler : hidayet karaca,15 temmuz,
563882 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/563882.aspx
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