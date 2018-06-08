Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları;

Viyana'nın cami kapatma kararı

Avusturya'nın 7 camiyi kapatma kararında İslam ve din düşmanlığı var. Avusturya'nın kararı evrensel ve AB değerlerine uygun bir karar değil.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'OHAL kalkabilir' sözü

OHAL baştan beri biz hep şunu söyledik, Biz kendimize OHAL ilan ettik, vatandaşımızın her şeyi normal gidiyor. FETÖ ile mücadelede önemli yol katettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklaması çok iyi olmuştur. Ümit ederim yakın zamanda olağanüstü hal meselesi yeni hükümetin gündeminde olacaktır ve kaldırılması cihetine gidilecektir.

Bahçeli'nin AK Partililere mesajı

Söyledikleri çok açık. Biz bir ittifak kurduk. 2016 yılında başlayan birlikte bir yol yürüme süreci var. MHP'yi dışlamak diye bir şey söz konusu olamaz. MHP'nin de AK Parti'yi dışlaması gibi bir durum olamaz. Biz her mitingimizde Cumhur İttifakı'na vurgu yapıyoruz. Aramıza fitne sokmaya çalışanlara fırsat vermeyeceğiz.

Bahçeli'nin af açıklaması

Gündemimizde af yok.

Atina'ya FETÖ misillemesi

Komsumuz olarak yaptıklarını kabul etmemiz mümkün değil.