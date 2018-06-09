Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bünyamin Çelik KİLİS



Suriye sınırında Asi nehrinin bulunduğu hat dışında kalan 711 kilometrelik sınır hattı 3 metre yüksekliğinde 2 metre genişliğinde 7 tonluk seyyar bloklar ile kapatıldı. Güvenlik duvarının 200 kilometresi valilikler geriye kalan kısmı ise TOKİ tarafından yapıldı. Daha önce mayınlı araziler olan bu bölgelerde bir yandan da mayın temizleme çalışmaları devam ediyor. Yasa dışı geçişlerin önlenmesi ve artan terör olaylarına karşı sınır güvenliğimiz için inşa edilen duvar ile sınırımız iki yıl önceye göre daha güvenli hale geldi. Sınır duvarının yanında, sınır hattı boyunca uzanan yol da inşa edildi. Mehmetçiğin devriye atmasına büyük kolaylık sağlayan yol 30-40 kilometrelik bir mesafede 15 dakika içerisinde devriye atılmasını sağlıyor. Sınır duvarının arkasında yapılan bu yollar sayesinde riskli araziden geçerek güvenlik duvarına ulaşacak askerler, sınır hattı boyunca istedikleri noktaya müdahale edebilme imkânına sahip oldu. Suriye sınır duvarı ayrıca Çin Seddi ve ABD-Meksika sınırının ardından dünyada üçüncü en uzun duvarı olma özelliğine sahip oldu. Ayrıca duvarların üzerlerine bir metre yüksekliğinde jiletli tel de çekildi. Gerek arazi şartları, gerek mayınlı arazilere rağmen güvenlik duvarı tamamlanarak sınırımız daha güvenli hale geldi. Duvar ve yolun tamamı yerli, Türk firmaları tarafından inşa edildi.