Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burada bir konuşma yapan Erdoğan, astsubaylara müjde verdi, "Astsubaylarımızın göreve başlama kademelerini, eğitim yıllarına göre bir üste çıkartıyoruz” dedi. Cumhurbaşkanı şöyle devam etti:

“Kahramanlarımız ayak bastıkları her yeri titretiyor. Gerek iç güvenlik harekâtımızda, gerek sınır ötesi operasyonlarımızda askerlerimizin karşısında durabilen bir güç görmedik, tanımadık. Gerçi birileri her ne kadar apolet sökmekle uğraşıyorsa da benim milletim kimin apoletini sökeceğini, kime apolet takacağını çok ama çok iyi bilir.

Fırat Kalkanı'nda DEAŞ'lı teröristleri ezip geçtiniz, Zeytin Dalı'nda PYD'li teröristleri ezip geçtiniz, şimdi Kuzey Irak'ta PKK'lı teröristlere dağları dar ediyorsunuz. Hepimizin tek bir amacı var; tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Komandoya çok söz gerekmez. Çünkü komando sözüyle değil yüreği ve bileğiyle konuşur. Gazanız mübarek, yolunuz açık, atışınız isabetli, yüreğiniz ferah, zaferiniz bol, Allah yardımcınız olsun.