Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alman Der Spiegel, yeni sayısında kapağına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı koydu.

Kapağa "ben halkım" yazarak seçim sonuçlarına işaret eden Spiegel, yeni dönemde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sandıklardan çıkacağını belirtti.

YENİ DÜNYA DÜZENİ

Seçimden sonra oluşacak oluşacak dünya düzenine de işaret eden Alman dergisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Rus lider Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD Devlet Başkanı Donald Trump'ın dünya geleceği ve düzeni konusunda daha aktif bir pozisyonda bulunacağına işaret ederken, Alman Başbakan Angela Merkel'in fotoğrafta yer almaması, da dikkat çeken bir diğer detay oldu.