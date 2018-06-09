Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

24 Haziran'daki seçimlere kısa bir zaman kala siyasi partiler çalışmalarına devam ediyor.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim çalışmaları kapsamında mitinglerini sürdürüyor.

HDP VE CHP KOL KOLA

Seçim çalışmalarında HDP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını her defasında vurgulayan İnce'ye HDP seçmeninden de destek geliyor.

''KİMLER KİMLERLE BERABER''

CHP mitingine giden HDP'lilerin görüntülenmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile özdeşleşmiş, ''Kimler kimlerle beraber'' cümlesi sosyal medyada birçok kez bu fotoğrafın altına yazıldı.