Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "altın çocuklar"  adını verdiği, örgütün emniyet yapılanmasında üst düzey konumda bulunan, firari  olarak aranan eski istihbarattan sorumlu Eskişehir Emniyet Müdür Yardımcısı  Mustafa Aygün, başkentte polisin operasyonuyla yakalandı. 

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara ve Eskişehir Emniyet  Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince, terör örgütünün  emniyet yapılanmasında üst düzey konumda bulunduğu belirtilen eski 2. sınıf  emniyet müdürü firari Aygün'ün yakalanması için operasyon düzenlendi.

Eskişehir'de 2014 yılında iş adamı, gazeteci, avukat, kamu görevlisi,  politikacı ve polislerin de aralarında bulunduğu yaklaşık 100 kişinin usulsüz  dinlenmesi ve FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla Eskişehir 2. Ağır Ceza  Mahkemesince yargılanan Aygün, ekipler tarafından gözaltına alındı.

Elebaşı Fetullah Gülen'in, örgütün emniyetteki üst düzey  yapılanmasında gelecek vadeden kişiler olarak gördüğü "altın çocuklar" arasında  bulunduğu belirtilen Aygün'ün, birçok usulsüz dinleme ve görüntüleme olayında  önemli rol oynadığı, yakalanmamak için sürekli kılık ve yer değiştirdiği, 4  yıldır saklandığı öğrenildi.

"ByLock" kullanıcısı olduğu tespit edilen Aygün'ün, yakalandığı sırada  üzerinden başkası adına düzenlenmiş sahte nüfus cüzdanı çıktığı kaydedildi.

Aygün'ün, Eskişehir'e getirileceği belirtildi.