Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karayolları Mahallesi Cebeci Sokak'taki tekstil maddeleri üreten bir fabrikada, saat 08.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, yanan maddeler nedeniyle bölgede yoğun duman oluştu. Dumandan çevredeki vatandaşlar da etkilendi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmalarına başlandı.

Fabrikada hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.