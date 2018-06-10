Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamaya göre yoğun hava harekatının düzenlendiği Irak'ın kuzeyindeki Kandil'de, bölücü terör örgütüne ait 14 hedef imha edildi.

ERDOĞAN KARARLILIK MESAJI VERMİŞTİ

Kandil'e operasyonun ne zaman yapılacağı yoğun şekilde konuşuluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'da Kandil'e operasyon mesajı vermişti. Erdoğan, "Teröristler nereye kaçarsa kaçsın kovalayacağız." demişti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise, "Kandil uzak bir hedef değil" diye konuşmuştu.

3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Türk Silahlı Kuvvetlerince ayrıca Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Hakurk bölgelerine yönelik hava harekatı düzenlendi.

Sabah saatlerinde duyurulan hava harekatında silahlı üç terörist etkisiz hale getirilmişti. Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), terör örgütü PKK'nın merkez üssü Kandil'e yönelik başlattığı operasyonda ilerleyişi derinlemesine sürüyor.