Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erdoğan Demirören için İstanbul Şişhane'deki holding binası önünde tören düzenlendi.

Törenin ardından cenaze namazı kılınmak üzere Demirören'in cenazesi Fatih Camisi'ne doğru yola çıkarıldı. Demirören, öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

31 Mayıs'tan beri solunum yetersizliği nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören Demirören, önceki gün hayatını kaybetmişti.

Erdoğan Demirören'in oğlu Yıldırım Demirören ve ailenin diğer üyeleri babalarına veda etmek için törende hazır bulundu.