Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak İçişleri Bakanlığı, Irak’ta 12 Mayıs'ta gerçekleştirilen genel seçimlerinin oy pusulalarının bulunduğu, Irak Bağımsız Seçim Yüksek Komiserliği’ne ait depoda yangın çıktığını duyurdu. Oy pusulalarının tutulduğu depoda çıkan yangını kontrol etmek için çalışmalar devam ediyor. Olay yerinde incelemelerde bulunan İçişleri Bakanlığına bağlı Bağdat Operasyonlar Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Sad Man, yangında bazı sandıkların yandığını ancak büyük bir bölümünün yangın bölgesinden uzaklaştırıldığını söyledi.

Seçimlerde kullanılan oyların ilk defa elle değil elektronik ortamda sayılması Irak genelinde krize neden olmuş, daha sonra seçimlerin iptal edilmesi ve oyların elle sayılması kararlaştırılmıştı.