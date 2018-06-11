Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TSK:"Irak kuzeyi Hakurk bölgesine yönelik olarak 10 Haziran 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde teröristler tarafından sığınak, barınak ve silah mevzii kullanılan hedefler imha edilmiş, silahlı iki terörist etkisiz hale getirilmiştir."