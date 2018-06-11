Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birleşmiş Milletler, Suriye'nin İdlib vilayetinde giderek yoğunlaşan çarpışmalar ve hava saldırılarından kaygı duyduğunu belirterek buradaki 2,5 milyon sivilin kendi ülkelerinde gidebilecekleri hiçbir yer kalmadığını ve Türkiye'ye yönelmelerinden endişe duyduklarını söyledi.

BM'nin Suriye için bölgesel insani yardım koordinatörü Panos Moumtzis bugün düzenlediği basın toplantısında, "2.5 milyon insanın yerlerini terk edip Türkiye'ye yönelmesinden endişe duyuyoruz. Bu insanların (Suriye içinde) gidecekleri başka hiçbir yer yok" dedi.

Moumtzis, büyük ülkelere çağrı yaparak savaşa müzakereler yoluyla bir sonuç getirmelerini ve Doğu Guta'da olduğu gibi İdlib'de de bir kan gölü oluşmasına engel olmalarını istedi.

Moumtzis bu nedenle İdlib için askeri bir çözümü düşünemediğini söyledi.

Moumtzis, Şam yakındaki doğu Guta bölgesine dün ulaşan bir yardım konvoyuna BM görevlilerinin eşlik etmesine Suriye hükümetinin izin vermediğini de belirtti.