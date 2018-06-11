Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kahraman güvenlik güçlerinin teröristlere sadece Türkiye'yi değil, tüm bölgeyi dar ettiğini belirterek "Şimdi sıra Kandil'de. Kandili de başlarına yıkacağız. Kandil'de de tepelerine ineceğiz. Tıpkı Türkiye içindeki dağlarda inlerine gömdüğümüz gibi. Teröristlere yer yok." dedi. Çavuşoğlu, Serik ilçesi Eskiyörük Mahallesi'nde katıldığı toplantıda, Türkiye'nin tüm imkanları ve maddi gücünü halk için kullandıklarını söyledi.Kendilerinde boş laf ve hamaset olmadığını ifade eden Çavuşoğlu, "Bazı adaylara bakıyorum vaatler havada uçuşuyor. Bedava ev verenler, araba verenler var. Kimin nesini kime veriyorsun? İş ver, iş. Biz Avrupa'nın toplamında daha fazla istihdam oluşturmuşuz." diye konuştu.Projelerle yola çıktıklarını, yaptıklarını ve yapacaklarını anlattıklarını vurgulayan Çavuşoğlu, 2023 hedeflerine Türkiye'yi AK Parti'nin ulaştıracağını dile getirdi. "Başka adaylardan 2023 ile ilgili bir proje veya hedef duydunuz mu?" diye soran Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Bir çeşme yaptıracağım dediğini duyabildiniz mi? Hep 'İptal edeceğiz.' hep 'Yıkacağız.' hep 'Yok edeceğiz.' Kimden alıyorsunuz bu dünyanın en büyük mega projeleri iptal etme talimatlarını? Aynı FETÖ gibi. Aynı Türkiye'yi kıskananlar gibi. Türkiye'yi yıkmak isteyen bir FETÖ var, bir de Türkiye'yi kıskananlar var. Hangisinden talimatları alıyorsunuz? Bana ikisinden birden talimat alıyorsunuz gibi geliyor."

ŞİMDİ SIRA KANDİL'DE

Milletin her şeyi gördüğüne değinen Çavuşoğlu, 16 yılda Türkiye'yi her alanda ayağa kaldırdıklarını anlattı. Bütün bunları zor şartlar altında yaptıklarına dikkati çeken Çavuşoğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Artık masada varız. Uluslararası sistemde daha güçlü olmak için Türkiye'de de güçlü olmalıyız. Yeni sistemle daha güçlü devlet ve hükümet olacak. Seçim bitecek, geçimimize bakacağız. Bürokrasi zulüm olmaktan çıkacak. Milli iradenin tecelli ettiği Meclis de güçlü olacak. Yasaları bürokratlar değil Meclistekiler yapacak. Tüm kurumlarımız güçlü olacak. Temel atma dönemi bitti ama bizim için şimdi sıçrama ve hedeflere koşma zamanı. Şimdiden 2071 vizyonunun ortaya konulması lazım."

Çavuşoğlu, Türkiye'nin bundan sonraki süreçte sahada da masada da daha güçlü olacağına işaret ederek şunları kaydetti:

"Sahada kahramanlarımız teröristlere sadece Türkiye'yi değil, tüm bölgeyi dar ediyor. Nasıl bindik tepelerine Afrin'de? Nasıl temizledik DEAŞ'lı teröristleri? Şimdi sıra Kandil'de. Kandili de başlarına yıkacağız. Kandil'de de tepelerine ineceğiz. Tıpkı Türkiye içindeki dağlarda inlerine gömdüğümüz gibi. Teröristlere yer yok. Kürtler bizim kardeşlerimiz. Onlar da bu ülkenin asli unsuru. Hepimiz büyük bir milletiz ama hainlere ve teröristlere yer yok. Artık Türkiye sahada kazanıyor, masada kaybetmiyor."