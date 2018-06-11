Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

- Milletimiz bizi saolsun hiç yalnız bırakmadı. Yatırımlar konusunda hep bizi destekledi. Biz büyüdükçe karşımıza çıkan engeller arttı. Öyle ki işi darbe girişimine kadar getirdiler. Sandılar ki biz korkup kenara çekileceğiz, meydanı da bu korkaklara bırakacağız. Milletimizle birlikte tüm bu saldırıları göğüsledik. Çünkü biz şunu biliyoruz korkaklar zafer anıtı dikemez. 2023 hedeflerimize doğru kararlılıkla yürümeye devam ettik. Bölgemizde ve dünyada sözü dinlenen bir güç haline gelme yolunda mücadelemizi sürdürdük. Balkanlar ve Rumeli'den Kafkaslara kadar gönül coğrafyamızın her köşesindeki kardeşlerimizle daha güçlü bağlar kurduk.

- 3,5 milyon Suriyeliye ev sahipliği yapıyoruz. Kim onlar? Bizim kardeşlerimiz. Onların başındaki Esed zalim olabilir ama bize sığınan Suriyeliler kim ne derse desin bizim kardeşimizdir. Bu ülkede o tek partili dönemde bizim ezanımızı dahi Türkçeye çeviren o CHP'liler yokmuydu, çevirmediler mi? Rahmetli Menderes ezanı aslına döndürdü, onu ipe getirdiler. Rahmetli Menderes ipe giderken bunları sesi çıkmadı. Biz bu işi gerçek demokrasi ile aslına döndürüyoruz. Türkiye'nin potansiyelini harekete geçirip üretime, ihracata, istihdama dönüştüren bir iktidar olduğumuz gibi aynı zamanda demokrasiyi de gerçek demokrasiye dönüştürerek bu ülkede beraberliği dayanışmayı biz tesis ettik.

- Yerli milli otomobilde karşımıza kim çıkıyor, CHP. Bu erdoğan 20 sene öncesinden geliyor diyor. Bay muharrem sen daha çıraksın. Senin bizim hangi otomobili yaptığımızdan haberin bile yok. Biz elektrikli otomobil yapacağız Bay Muharrem, aküyü de burada üreteceğiz. Devran dönüyor devran. Millet kıraathaneleri diyorum, o diyor ki ekonomi çöktü kek yedirip gençleri oyalayacaklar. Bay muharrem Zeytinburnu'na bir uğra oradaki kıraathaneyi gör. Kıraathane okuma evi demektir. Biz gençliğimizi buralara çekerek okuma kültürünü gençlerimize katalım diyoruz. 24 saat oralar açık. Çorba, çay, ne isterse orada buluyor. Cumhurbaşkanlığının içinde Cumhurbaşkanlığı kütüphanesini kuruyoruz. 5 milyon cilt kitap olacak, millete açık olacak. Çayı, keki her şeyi olacak külliyenin içinde. İstanbul Rami kışlasını bir millet kütüphanesine çeviriyoruz. Orada da 7 milyon cilt kitap olacak.

YERLİ OTOMOBİL

- Türkiye'nin otomobili sloganıyla yerli marka otomobilimizi üretme hazırlıklarını yapıyoruz, bunlar buna da karşı çıkıyor. Bunlar Nuri Demirağ'ın uçak fabrikasını gaz ocağı fabrikasına çevirenler değil mi? Şirket kuruldu CEO'su atandı. 2019'da prototip hazır olacak, 2021'den itibaren seri üretim başlayacak.