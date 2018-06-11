Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NTV ekranlarında gençlerin sorularını yanıtlayan Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satır başları;

- Bu seçim diğer seçimlere göre daha sakin geçiyor.

- Enerjiyi bir vizyonla görmemiz gerekiyor. Türkiye enerji alanında çok önemli adımlar attı.

- 15 Temmuz Türkiye tarihi için bir kırılmadır. Sınır ötesi süreç başladı, Kandil işi bitti artık.

- 2 yıldır bor üzerine ince bir siyaset yürüttük. Teknoloji ve trende sahip olmazsanız sadece pazar olursunuz. Boru işleyerek katma değeri yüksek ürünlere döndüreceğiz. Bor konusu nükleer konusundan bile daha önemli bir konudur.

- (Petrol doğalgaz arama çalışmalar) Kara ve derin sondajcılığında önemli çalışmalar yaptık. Agresif biçimde arama ve sondaj çalışması başlattık. Sondaj yapacağımız yerleri belirledik, başlıyoruz.

- Bölgenin en büyük enerji depolamasını gerçekleştiriyoruz. Rüzgar ve güneş enejisini önceliklendiriyoruz.

- Partide hangi görev düşerse en iyi şekilde yaparız.

- Etkin ve katma değer oluşturtan bir süreç olacak. İnsan kaynağı sayı ve kalitesini sürekli artırıyoruz.

- (Paris İklim anlaşması ve Türkiye) Anlaşmada ürkiye doğru sınıflandırılmıyor.

- Bu dönemin gençliği en kritik noktoda bulunuyor.

- Türkiye'nin bağımsız enerji stratejisi oluşturuldu.