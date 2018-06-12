Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OHAL’in getirilmesinin en önemli sebebi terör odaklıydı. Bu terör odağında birinci derecede FETÖ vardı ve PKK/YPG/PYD onun yanında DEAŞ vardı. Tüm bunlara karşı biz OHAL’i yaparken, 16 yıl öncesinde geldiğimizde Türkiye’de OHAL var mıydı? O OHAL’i bir ay içinde kaldırdık mı, biz kaldırdık. O OHAL bölgeseldi, Güneydoğu. O dönemdeki OHAL’de fabrikalar grevlerle karşı karşıyaydı. Bizim dönemimizde herhangi bir grev mümkün mü? OHAL ile bir defa terörle mücadeleyi rahatlattık. Ciddi mücadele verdik. Bu işi ciddi manada yumuşattığımız için 24 Haziran’dan sonra biz OHAL’e neşter vurabiliriz. Herhangi bir sıkıntı olduğunda OHAL geri getirilebilir ama sıkıntılar olmadığı için ara verebiliriz.