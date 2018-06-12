Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Kaya, Esenler'de Zonguldak Dernekler Federasyonu'nun sahur programında yaptığı konuşmada, 24 Haziran seçimlerinde İstanbul'da yaşayan 124 bin 800 Zonguldaklının desteğine talip olduklarını söyledi. Bugün Türkiye'nin beka mücadelesi verdiği bir dönemi yaşadıklarını dile getiren Kaya, "15 Temmuz'da milletçe bir ve beraber olduk. İşgal girişimini, Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla birlikte meydanlara inerek geri püskürttük. Bu millet sayesinde bugün buradayız. 15 Temmuz'da yapılmak istenen burayı aynen Suriye gibi işgal etmekti. İstedikleri buydu ama bu aziz vatanın kahraman evlatları şehit düştüler fakat istiklal ve istikballerine sahip çıktılar." diye konuştu.

Kaya, Türkiye'nin üzerinde oynanan oyunları bozmak için bir ve beraber olmak gerektiğini ifade ederek, sözlerine şöyle devam etti:

"Bugün Recep Tayyip Erdoğan'ı devirmeye çalışanların oyunlarını sizler bozacaksınız. 2017'de darbeye rağmen 7,4 büyümüş bir Türkiye vardı. 2018'in ilk çeyreğinde yine 7,4'le OECD ülkelerinin arasında birinci sıradayız. G-20 üye ülkeler arasında da ikinci sıradayız. Türkiye nereden nereye geldi. IMF'in kapısında borç bekleyen bir ülkeden buralara gelmiş bir ülkeyiz. Biz ülkemizi 3,5 kat büyüttük. Ancak önümüzdeki dönemde daha da büyütmenin amacındayız. Bu ülkenin güzel evlatlarını çok daha güzel bir geleceğe taşımak istiyoruz.

Bu ülkenin evlatları çok güzel hizmetlere layık. Kız çocukların orta öğretimde okullaşma oranı yüzde 44'dü, bugün 82'ye çıkarttık. Yüzde yüzünü hedefliyoruz. Tam 2 kat arttırdık. Nasıl arttırdık? Kız çocuklarının annelerine kadınlara şartlı eğitim yardımları verdik. Şartlı eğitim yardımının şartı, kız çocuklarının okullara devam etmesi şartıyla. Bu ülkenin bütün kızları okusun istiyoruz."

AK Parti olarak Türkiye için büyük hedeflerinin ve büyük hayallerinin olduğunu kaydeden Kaya, bu hayalleri bu ülkede gerçekleştirebilecek tek partinin de AK Parti olduğunu vurguladı.

Kaya, Türkiye'yi daha da büyütmek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklemeye devam etmeleri gerektiğini aktararak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Darbe gecesini gördünüz. O gece Cumhurbaşkanımız Atatürk Havalimanı'na milletimizin arasına geldi. O gece Atatürk Havalimanı'na inip tankların yol verdiği bir adam vardı, Kılıçdaroğlu. Nereye gitti? Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine gidip kahvesini yudumlayarak ayak ayak üstüne atıp darbeyi televizyondan izledi. Milletinin içine gelen, ölümü adeta öldüren bir adam mı yoksa kaçıp saklananların yanı mı? Bu ülke 15 Temmuz'da aslında bir karar verdi. İstiklaline, istikbaline, geleceğine sımsıkı sahip çıkmaya karar verdi. Tüm dünyaya da bir demokrasi dersi verdi. Hala yurt dışına gittiğimizde şaşkınlıkla soruyorlar, 'Nasıl çıplak elleriyle darbeye böyle direnebilir insanlar.' Anlamıyorlar, bizim vatan, bayrak sevgimizi anlamakta zorlanıyorlar. Ama biz 15 Temmuz'da da üzerimize düşeni yaptık millet olarak. Allah bir daha o günleri yaşatmasın."