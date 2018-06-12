Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin Ankara



Geçtiğimiz yıllarda yapılan mahalle tasarımı yarışmasından sonra bu defa da Türkiye genelinde, kamu binalarında uygulanması için özel bir tasarım yarışması düzenlenecek. Yarışma sonucunda seçilecek olan proje, şehir kimliğinin önemli unsuru olan kamu binalarında uygulanacak. Yarışma ile kamu binalarında, sürdürülebilirliği esas alan, çevreye duyarlı, enerji verimliliğini ön planda tutan, yerel mimari anlayışına uygun, ekonomik ve yenilikçi tasarımların hâkim olması hedefliyor. Yarışmada kent kimliğine ve hayatına müspet katkı sağlayacak özgün ve kimlikli mimari tasarımlar değerlendirmeye alınacak. Daha sonra bu tasarımlar mevcut ve yeni yapılacak kamu binalarında uygulanacak. Yarışmacılar, seçtikleri ildeki (Balıkesir, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Gaziantep, Hatay, Kayseri, Konya, Muğla, Nevşehir, Rize, Tokat) arsa verilerini kullanarak, o il için belirtilen işlevlere yönelik yapılar tasarlayacak. Ayrıca, o kente özgü kültürel ve sosyal ihtiyaçlar doğrultusunda projeler kurgulanacak. Değerlendirmeye alınacak projeler arasından 1’nci seçilene 100 bin lira ödül verilecek. Ayrıca, 2’nci olan proje 80 bin lira, 3’üncü gelen proje ise 60 bin lira ödül alacak.