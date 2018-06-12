Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen “Yaz Kur’ân Kursları” 25 Haziran’da başlıyor. Eğitim 115 bin din görevlisi tarafından verilecek. İki dönemden oluşan kursların ilk dönemi 25 Haziran’da başlayıp 20 Temmuz’da bitecek. İkinci dönemi ise 23 Temmuz’dan 17 Ağustos’a kadar sürecek. Çocuklar 8 hafta boyunca Kur’ân-ı kerim ve İslam dininin temel değerlerini öğrenecek. Yatılı eğitim verilen Kur’ân kurslarında ise günde 6 saat; haftada beş gün eğitim verilecek. Kursa katılan öğrencilerin spor etkinliklerinden faydalanmaları da sağlanacak. Müftülükler protokolden sorumlu personel aracılığıyla spor malzemesi tedarik edebilecek.
Kur’ân kursları 25 Haziran’da başlıyor
12.06.2018 - 06:18 | Son Güncelleme: 12.06.2018 - 06:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
90 bin caminin kapıları çocuklar için açılacak.
Etiketler : ramazan haberleri,kuran kursu,
564331 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/564331.aspx
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