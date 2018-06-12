Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen “Yaz Kur’ân Kursları” 25 Haziran’da başlıyor. Eğitim 115 bin din görevlisi tarafından verilecek. İki dönemden oluşan kursların ilk dönemi 25 Haziran’da başlayıp 20 Temmuz’da bitecek. İkinci dönemi ise 23 Temmuz’dan 17 Ağustos’a kadar sürecek. Çocuklar 8 hafta boyunca Kur’ân-ı kerim ve İslam dininin temel değerlerini öğrenecek. Yatılı eğitim verilen Kur’ân kurslarında ise günde 6 saat; haftada beş gün eğitim verilecek. Kursa katılan öğrencilerin spor etkinliklerinden faydalanmaları da sağlanacak. Müftülükler protokolden sorumlu personel aracılığıyla spor malzemesi tedarik edebilecek.