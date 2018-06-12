Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Askerlik konusunda yeni bir düzenleme bekleyenlere AK Parti'den müjde geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, bedelli askerlikle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Elitaş, söz konusu kanunun yeni hükümetin gündemine alacağı ilk kanunlardan biri olacağını ifade etti.

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Mustafa Elitaş, şunları söyledi: "750 - 800 bin her yıl askerlik çağı gelen kardeşimiz var. TSK'nın yılda 300 bin asker alma kapasitesi var. Ya TSK'nın 4 ayda bir yapılan devrelerini 3 ayda bire düşürerek askerlik süresini kısaltmak ya da Başbakanımızın dediği gibi bedeli mukabilinde askerliğini ifa etmiş saymak. Sanırım yeni hükümetin ilk gündemlerinden biri bu kanun olarak gelecek. Bu işlerin hükümetle uyumlu olarak yapılması gerekir."