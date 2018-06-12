Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trump, iki ülke arasında devam eden askeri tatbikatlara ilişkin Singapur'da Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yaptığı görüşmeden sonra düzenlediği basın toplantısında değerlendirmede bulundu.ABD'nin Güney Kore'deki asker sayısını azaltıp azalmayacağına ilişkin bir soru üzerine Trump, "Onları geri getirmek istiyorum ancak bu, şu anda denklemin bir parçası değil. Bunun, bir gün olmasını umuyorum ama şimdi değil." dedi.

Güney Kore'de 32 bin ABD askerinin bulunduğunu hatırlatan Trump, ülkede devam eden askeri tatbikatlara yönelik, "Bundan sonraki müzakerelerin olması gerektiği gibi gitmediğini görene kadar savaş oyunlarını durduracağız. Ama bundan büyük miktarda para tasarruf edeceğiz." ifadelerini kullandı.Bir gazetecinin "savaş oyunları" derken askeri tatbikatları mı kastettiğine sorusuna üzerine Trump, bölgedeki askeri tatbikatları "savaş oyunları" olarak adlandırdığını söyledi.