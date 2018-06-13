Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Irak’ın kuzeyinde düzenlenen hava harekâtında 12 hedef imha edildi. Kandil başta olmak üzere Hakurk, Avaşin-Basyan’a yönelik harekâtları, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar beraberindeki Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ile Eskişehir’de bulunan Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı’ndaki Birleştirilmiş Harekât Merkezi’nden takip etti. Orgeneral Akar, yaptığı açıklamada, Türkiye’nin çevresinde belirsizlikler, istikrarsızlıklar ve sıkıntıların olduğunu belirterek, “Bunlara karşı yapmamız gerekeni yapıyor, almamız gereken tedbirleri alıyoruz” dedi. “TSK anayasa çerçevesinde, yasalar doğrultusunda kendisine verilen görevleri büyük bir fedakârlık, kahramanlıkla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla yerine getirmeye devam edecektir” değerlendirmesinde bulunan Akar, TSK’nın milletinin emrinde ve daima görevinin başında olduğunu, öncelikli görevi teröristle mücadele harekâtının kararlılıkla sürdüğünü söyledi. Orgeneral Akar, şöyle devam etti: “TSK buna göre planlarını yaptı, uygulamalarının icrasını yapmakta. Sınır ötesinde de terör örgütleriyle mücadelemizi sürdürüyoruz. Başta FETÖ olmak üzere PKK/PYD/YPG ve DEAŞ dâhil tüm terör örgütleriyle, bunun dışında ülkemize yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Bundan dönüş yok. Bu sefer, bu dönemde biz azimle, kararlılıkla tüm terör örgütlerinin, tüm teröristlerin üzerine gitmek suretiyle bunların sonunu getirmek için kararlıyız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Türk Silahlı Kuvvetleri bu konuda kararını vermiş durumda ve inşallah bunu bir şekilde bitireceğiz.”