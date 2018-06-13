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Bakan Çavuşoğlu: 'Almanya, Adil Öksüz’le ilgili arama kararı çıkarttı
13.06.2018 - 14:51 | Son Güncelleme: 13.06.2018 - 14:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
'FETÖ'nün kilit isimlerinden firari sanık Adil Öksüz'ün Almanya'da görüldüğüne ilişkin iddialar hakkında açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Biz Almanya nezdinde temasa geçtik. Almanya, Adil Öksüz’le ilgili arama kararı çıkarttı” dedi.
Etiketler : mevlüt çavuşoğlu,adil öksüz,
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