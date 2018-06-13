Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yakınlarının, Man Adaları iddialarına yönelik CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na açtıkları manevi tazminat davasında, mahkeme Kılıçdaroğlu'nun, 142 bin TL manevi tazminat ödemesine karar verdi.
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tazminat ödeyecek
13.06.2018 - 15:20 | Son Güncelleme: 13.06.2018 - 15:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarına toplam 142 bin lira tazminat ödemeye mahkum edildi.
Etiketler : erdoğan,cumhurbaşkanı,
564558 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/564558.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER