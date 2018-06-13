Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yakınlarının, Man Adaları iddialarına yönelik CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na açtıkları manevi tazminat davasında, mahkeme Kılıçdaroğlu'nun, 142 bin TL manevi tazminat ödemesine karar verdi.