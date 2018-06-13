Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığımızca terörist unsurları etkisiz hale getirmek amacıyla belirlenen hedeflere yönelik yapılan top atışlarının, güvenlik güçlerimize saldırı amacıyla hazırlanan EYP düzeneğini infilak ettirmesi neticesinde, Terör Arananlar Gri Listede bulunan ‘Ferhat Dersim’ kod adlı Ertan Erol isimli BTÖ mensubu etkisiz hale getirilmiştir" denildi.



Öldürülen terörist, şehit binbaşının faili çıktı



Açıklamanın devamında, "Etkisiz hale getirilen BTÖ mensubunun 25 Eylül 2015 tarihinde gerçekleştirilen operasyon esnasında Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel'in şehit edilmesi olayının da faili olduğu değerlendirilmektedir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir" ifadelerine yer verildi.