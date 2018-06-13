Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 TV Genel Yayın Yönetmeni Murat Çiçek ve Yayın Danışmanı Ersoy Dede ile 'Cumhurbaşkanı özel Yayını'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

- Bugün Trabzon'da mitingimiz vardı. Muhteşemdi. Ovit Tüneli'nin açılışını yaptık. Tarihi önem açısından önemli bir projeydi.

- Erdoğan baba ocağı Rize Güneysu'yu anlatıyor: Taş çatlasın en fazla senede bir hafta kalabiliyorum burada. Mesele ana baba ocağımızda bir bacanın tütmesi.

- Kökten kopmamak çok önemli. Babam her yaz tatilinde bizi buraya getirirdi. Buranın çehresi çok değişti. Yaptığımız ziyaretleri sıla-ı rahim olarak yapardık.

- Biz yerli motorumuzu da yapar hale geliyoruz. Bunu yaptığımız andan itibaren bu iş çok daha ileri kademelere taşınacak.

- Türkiye artık İHA-SİHA üretiyor. Tankta prototip hazırlandı, yakında üretime geçilecek. TOMA'lar artık Türkiye'de yapılır hale geldi. Yerli motorumuzu da yapar hale geliyoruz. ATAK helikopterlerini ürettik ve ihraç eder hale geldik.

- Göreve geldiğimizde yüzde 20 olan yerli sanayi şimdi yüzde 65. Onlara sorsan bunu bilmezler. Çünkü onlar dertli değil, biz dertliyiz.



- Bunlar müstemleke ama biz kendi irademizi ortaya koyduk. İsrail Heron'larını verdi ama arıza çıkardılar. ABD kongresi ise İHA satışına izin vermedi. Çok şükür artık kendi üretimimizi yapıyoruz.

- Yunanistan'ın S-300'leri var. Şu anda onda S-300 varken ona böyle bir şeyi söylemiyorsun. Öbür tarafta NATO dışında aynı şekilde Suriye'de bunlar var, her hangi bir şey söylemiyorsun. Türkiye'ye gelince böyle bir takılma politikası, bunu anlamak mümkün değil.

- Putin'e S-500 füzesini birlikte yapmayı teklif ettim.

- Bu adamlar ekonomiyi bilmiyor. Bunlar ekonomiyi sadece cepteki para sanıyor. Ekonomide kaynakların çeşitlenmesi tezi vardır ve geldiğimizden bu yana biz bu çeşitlendirmeleri yaptık. Yapılan projelerle Türkiye'yi ayağa kaldırdık.

- Türkiye'de ekonomi zor durumda olsa yüklenici firmalar bu kredileri, rakamları nereden bulacaklar?

- 24 Haziran'dan sonra biz de Moody's'e operasyon çekeceğiz. Biz onların üyesi değiliz. Ayıp denen, edep denen bir şey var. Türkiye'yi karalama derdindeler. Başaramayacaklar.

- Bu OHAL bizim geldiğimiz zamanki gibi değil. 24 Haziran'dan sonra ilk işimiz inşallah OHAL'i kaldırmak olacak.

- OHAL'in kampanyalara yansıyan en ufak yanı yok ki. Bir tane örnek versinler, OHAL nerede hangi kampanyayı engelledi? Bir defa bu OHAL, bizim göreve geldiğimiz zamandaki OHAL değil. Bu OHAL, tam aksine şu andaki terör tehdidi altındaki bölgeleri, bu tehditten kurtarmaya yönelik bir güvenlik tedbiridir.

- Sabırla 24 Haziran'ı atlatalım diyoruz. Batı'ya gerekli tavrı koyacağız. Bunu stabil hale Almanya ile getiririz. Almanya FETÖ'cülerle dolu. Buralarda PKK var, YPG var. Bunlara karşı aldığımız sinyaller var.

- 24 Haziran'dan sonra özellikle batının güçlü ülkelerine gerekli olan tavırları, tedbirleri biz de koyacağız. Birinci derecede Almanya ile bunları konuşacağız. Bu gidiş, gidiş değil. Şu anda Almanya, tamamen FETÖ teröristleri ile tıklım tıklım dolu. Hepsi orada cirit atıyor ve bunlar marka isimler. Amerika, Hollanda, Belçika öyle.

- Halkımın beni Meclis'te yalnız bırakacağını düşünmüyorum. Artık "Eski Türkiye" olmayacak. 16 yılda biz ülkemizi nasıl uçurduysak bundan sonra daha hızlı bir şekilde ülkemizi uçuracağız. 2023, 2053, 2071 de farklı olacak.

- Obama verdiği sözü tutmadı. ABD'nin Suriye'de 20'yi aşkın üssü var.

- Şu anda biz belirlenen takvimle Münbiç'te çok daha iyi bir mesafe alacağımıza inanıyoruz.

- (ABD) Silahların üzerindeki kendi seri numaralarıyla geri toplayacaklar, bunun sözünü verdiler. Eğer bunlar seri numaralarıyla bunları toplarlarsa oradaki sıkıntı daha da aşılmış olacak. Bunu ben önemli bir gelişme olarak görüyorum.