Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye, darbe sonrası âdeta küllerinden yeniden doğdu. FETÖ’nün sinsice yerleştiği devlet kurumları tek tek elden geçip hainler temizlendi. Davaların üzerine gidildi. FETÖ kafasını her kaldırdığında tokadı yedi. Bu süreçte ise teröristler hiçbir zaman boş durmadı. Yalanlarla, rüyalarla motivasyon sağlamaya çalışıp duruşmalarda da inkar taktiği uyguladı. Son günlerde ise FETÖ cezaevlerindeki üyelerini bir arada tutmak için “AK Parti seçimi kaybedecek” ve “yeni darbe yapacağız, sizi kurtaracağız” algısıyla örgütü ayakta tutmaya çalışıyor. Bursa’da FETÖ soruşturmasında açılan davada itirafçı olan iş adamı M.K mahkemeye sunduğu ek ifadede, örgütün, tutuklu üyelerin bağlılığını sürdürmeleri ve çözülmelere mâni olmak için kaldıkları cezaevlerinde onları nasıl motive ettiğine yönelik bilgiler dikkati çekti.



DIŞARIDAN İÇERİYE MESAJ

Kaldıkları koğuşlarda, örgüte ait yurtlarda müdürlük, hocalık, öğrenci evi sorumluluğu, örgütün kurumlarında muhasebecilik yapmış, devlet kurumlarında memur olarak çalışmış, öğretmen, esnaf, tüccar ve iş adamlarından oluşan kişilerin bulunduğunu vurgulayan M.K. “Kendi aramızda yaptığımız sohbetlerde, herkeste kendisinin bir suçu olmadığı, bu işlere dini amaçlı girdikleri görüşü hâkimdi” ifadesini kullandı. M.K. diğer koğuşlarda kalan sanıklarla karşılaşıldığı zaman da motive etmek amacıyla rüyaların kulaktan kulağa dolaşıldığını ifade ederek “Açık görüşlerde, örgütle irtibatı devam edenlere, biraz sabredilmesi gerektiği, kısa bir zaman sonra selamete kavuşulacağı şeklinde haberler ve mesajlar getirilerek içeridekilerin motivasyonu ve örgütten çözülmelerin önüne geçilmesi sağlanmaya çalışılırdı” dedi.



MASKE TURİSTİK GEZİ

Bunun yanından FETÖ, 17-25 Aralık sürecinin ardından yakalanmamak için yurt dışına yapılan “turistik” gezileri maske olarak kullandıkları, ByLock mesaj içeriklerine yansıdı. Mesaj içeriği şöyle: Değerli arkadaşlar, malum Türkiye’de kamp yapamıyoruz. Esnaf abi ve ablalarla hem gezi hem de 3-5-7-10 gün kamp yapmak için İtalya Milan müsait. Ö.A. Abi’nin programı müsaitse onunla kamp yapılabilir. Toplamda 20 kişilik program organize edilebilir...

İşte Adil Öksüz’ün evi!

FETÖ’nün sözde ‘Hava Kuvvetleri İmamı’ terörist Adil Öksüz’ün kaçtığı Almanya’nın başkenti Berlin’de yaşadığı iddia edilen Neukölln ilçesinde Friedelstr 48. 12047 adresindeki daire İHA tarafından görüntülendi. Kapısı ısrarla çalınmasına rağmen açılmayan ev, iç cephede ve S. Yaşar ismine kayıtlı. Ev, dışarıdan fark edilmeyecek bir konumda yer alıyor. Neukölln semti, başta Türkler ve Araplar olmak üzere, göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı bir bölge olarak biliniyor. Adil Öksüz’ün kaldığı iddia edilen Friedel Caddesi ise oldukça sakin bir cadde. Kapı zillerindeki isimlere göre binada başka Türk oturmuyor. Konuyla ilgili soruları cevaplayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu “Her türlü ihbarı ciddiye alarak değerlendiriyoruz. Bu bilgiler doğrultusunda Almanya ile temaslarımızı hızlandıracağız” dedi.