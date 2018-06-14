Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ramazan Bayramı tatilini İstanbul dışında geçirmek için yola çıkan vatandaşlar nedeniyle otoyolun Kocaeli kesiminde yoğunluk yaşandı.

Özellikle Ankara istikametinde yolun iki şeride düştüğü Kuruçeşme Hatipköy mevkisinde trafik akışı zaman zaman durma noktasına geldi.



D-100 Karayolu'nun Kocaeli kesiminde de uzun araç kuyruklarının oluştuğu gözlenirken, D-130 ile D-605 karayollarında trafik normal akışında seyretti.

Öte yandan otoyolda belirli aralıklarla konuşlanan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıp, aracı bozulanlara yardımcı oldu.



Anadolu Otoyolu Düzce kesimi ve Bolu Dağı Tünel geçişinde de yoğunluk yaşandı.

Trafiğin en fazla arttığı 1. Viyadük ve Bolu Dağı tüneli arasındaki yolun 3 şeridinde de yoğunluktan dolayı araçlar yavaş ilerlerken, trafik ekipleri de sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.



Anadolu Otoyolu'ndaki yoğunluğun yarın resmi tatilin başlayacağı öğle saatlerinde daha çok artacacağı belirtiliyor.