Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde Osmangazi Köprüsü'nün Yalova yönünde gişelere yaklaşık 1,5 kilometre kala, Rüstem Yelken idaresindeki sanayi zamkı yüklü TIR arıza nedeniyle emniyet şeridinde durdu.

Bu sırada Ali Can Iğdırlı'nın (29) kullandığı hafif ticari araç, TIR'a arkadan çarptı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin hafif ticari araçtan çıkardığı sürücü Iğdırlı ve araçta bulunan Bahar Karaaslan'ın (28) hayatını kaybettiği belirlendi.

Iğdırlı ve Karaaslan'ın cenazeleri, Gebze Asri Mezarlık morguna kaldırıldı.





