Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, emeklilik yaşı hakkında açıklamada bulundu. Sarıeroğlu, kamuoyunda sanılananın aksine Türkiye'de emeklilik yaşının 65 değil 60 olduğunu söyledi.

65 yaşında emekiliğin 2036 yılında başlaması planlanıyor. Sarıeroğlu, "Şu anda Türkiye'de 65 yaşında emeklilik yok. Sahalarda deniyor ki emeklilik yaşı 65. Böyle bir uygulamaya henüz geçmiş değiliz" dedi.

Bakan Sarıeroğlu, "2002 yılı sonrasında sigortalı olanlar kadınlarda 58 yaşında, erkeklerde 60 yaşında emekli oluyorlar. 65 yaş uygulamasını 2036 sonrasında başlatıyoruz ve ilk emekliler de 2048 yılından itibaren olmaya başlayacak." açıklamasında bulundu.

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Sarıeroğlu'nun açıklamaları şu ifadelerle devam etti:

"Yine 2002 öncesinde sisteme giren vatandaşlarımızın ortalama emekli olma yaşı 52 ila 54 arasındadır. Bunun da altını özellikle çizmek istiyorum. Her vatandaşımızın çalışma hayatı hikayesi ayrı. İki kişi yan yana olduğu zaman işe başladığı tarih, ara verdiği dönemler, başta SSK'lı başlamıştır, sonra BAĞ-KUR’lu devam etmiştir, sonra emekli sandığına geçmiştir. Bu bağlamda iki kişinin hikayesi aynı değil."

Sarıeroğlu, düşük emekli maaşı ödendiği iddialarının da tamamen yanlış ve eksik olduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Seçim çalışmaları başlarken '200, 300 lira emekli maaşı bağlıyorlar' diye söylemlere başlamışlardı çok şükür şimdi 700 liraya kadar ulaştılar. 24 Haziran'a kadar normal bağlama yaşına geleceklerdir diye inanıyorum. Bunun Türkiye'ye bir haksızlık olduğunu ifade etmem gerekiyor. Tüm dünya ülkelerinde 34 sene sigortalı olunuyor, 37'ye kadar değişiyor ve emekliliğe hak kazanılıyor, bizim ülkemizde bu süre 26 sene. Geçmişte 34 yaşında kadınların emekli edilmesinden bugün maalesef ki bir akıl tutulması örneği olarak değerlendiriyorum övgüyle bahsediliyor. Kadınlarımızın, gençlerimizin, vatandaşlarımızın en verimli çağlarında emekli edilmelerinin hem sosyal güvenlik sistemimize zararı büyük hem de ülkemize zararı çok büyük. 34 yaşında 1999 yılında emekli olmuş kişi içinden geçtiğimiz dönemlerde henüz daha 50'li yaşların başında oluyor. Düşük emekli maaşı konusu konuşulacaksa bunun sebebi olarak bu erken yaşta emekliliği tartışmaya başlamak gerekiyor."