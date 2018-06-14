FETÖ'nün TSK yapılanmasına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan aralarında muvazzaf askerler ile sözde imamların da bulunduğu 20 şüpheli tutuklandı.
FETÖ'nün TSK yapılanmasına 20 tutuklama
14.06.2018 - 13:53 | Son Güncelleme: 14.06.2018 - 14:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
FETÖ'nün TSK yapılanmasına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan aralarında muvazzaf askerler ile sözde imamların da bulunduğu 20 şüpheli tutuklandı.
Etiketler : fetö,
564676 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/564676.aspx
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