Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik soruşturma  kapsamında tutuklanan terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in ağabeyinin oğlu  Selman Gülen, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 9 ay hapis  cezasına çarptırıldı. 

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasında, tutuklu  sanık Selman Gülen ve avukatı hazır bulundu.

Duruşmada son sözleri sorulan sanık Gülen, hakkındaki suçlamaları  kabul etmeyerek, tahliyesini ve beraatini talep etti.

Dosyayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Selman Gülen'in  ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası ile  cezalandırılmasına hükmetti.

Heyet, sanık Gülen'İn tutukluluk halinin de devamına karar verdi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

İhbar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında aranan Selman Gülen, 17  Ağustos 2016'da Ümraniye'de yakalanmıştı. FETÖ'ye müzahir Yamanlar Kolejinden  mezun olduğu tespit edilen Gülen gözaltına alınırken, Gülen'in evinin önünde park  halinde bulunan lüks aracında yapılan aramada, 1 drone, 3 cep telefonu, 1  harddisk ve Fetullah Gülen'e ait kitaplar ele geçirilmişti. Selman Gülen 9 Eylül  2016'da çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca,  Nisan 2017'de hazırlanan iddianamede, sanık Selman Gülen'den ele geçirilen  örgütsel dokümanlara yer verilerek, Gülen'in kapatılan Samanyolu TV'de  yönetmenlik yaptığı kaydedilmişti.

İddianamede, şüpheli Selman Gülen hakkında ''silahlı terör örgütüne  üye olmak'' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması  istenmişti.