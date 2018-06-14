Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, Suruç'ta AK Partililere yönelik silahlı saldırı sonucu 3 kişinin ölümü ve 9 kişinin yaralanmasına neden olan olayla ilgili paylaşımda bulundu.

BBP Genel Başkanı Destici, paylaşımında, "Urfa, Suruç'ta seçim çalışması yapan AK Partili kardeşlerimize yönelik menfur saldırıyı ve faillerini şiddetle lanetliyorum. Kahpe saldırıda hayatını kaybeden insanlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar niyaz ediyorum. Ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum." ifadesine yer verdi.