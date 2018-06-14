AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Suruç'ta AK Partililere yönelik silahlı saldırıya ilişkin, "Suruç'taki partililerimize ve seçmenlerimize itidal çağrısı yapıyorum. İbrahim Halil Yıldız kardeşimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bu saldırıyı gerçekleştirenleri şiddetle kınıyorum." dedi.
Ünal'dan Suruç'ta itidal çağrısı
14.06.2018 - 22:50 | Son Güncelleme: 14.06.2018 - 22:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
AK Parti Sözcüsü Ünal, "Suruç'taki partililerimize ve seçmenlerimize itidal çağrısı yapıyorum. İbrahim Halil Yıldız kardeşimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bu saldırıyı gerçekleştirenleri şiddetle kınıyorum." dedi.
Etiketler : mahir ünal,ak parti,şanlıurfa,
564708 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/564708.aspx
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