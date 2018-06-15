Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan bayramı münasebetiyle Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz'le telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Suud Kralı Selman, birbirlerinin bayramını tebrik ettikleri görüşmede, Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki ikili ilişkilerin her alanda daha da güçlendirilmesine önem verdiklerini teyit ettiler. Bölgesel gelişmelere de değinilen görüşmede, Filistin halkı için koruma talep eden kararın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda kabul edilmesinin memnuniyet verici olduğu da vurgulandı.