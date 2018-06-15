Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaya “En az üç çocuk, cumhurbaşkanımızın teşviki ama bu ne için biliyor musunuz? Bizim ülke olarak dinamik ülke yapımızın korunması için. Ülke olarak şu an çocuk sayısı kadın başına 2,1. Altına düştüğümüz takdirde biz de diğer bazı ülkeler gibi yaşlanmakta olan bir ülke olabiliriz. Biz yaşlanmakta olan bir ülke olmak istemiyoruz. Çünkü genç nüfusumuz bizim en büyük zenginliğimiz, en büyük desteğimiz” dedi. Daha önce çocukların, Çocuk Esirgeme Kurumları ya da Çocuk Yetiştirme Yurdu konseptlerinde büyütüldüğüne vurgu yapan Kaya “Öncelikle Çocuk Evleri Sitesi dediğimiz bir bahçenin içerisinde 8-10 tane villanın olduğu, ya da 4-5 tane villanın olduğu, çocukların sportif faaliyetlerde bulunabileceği spor alanlarının, parkların, sanatsal faaliyetlerde bulunabilecekleri atölyelerin olduğu Çocuk Evleri Sitesi, bahçe içinde kompleksleri yapmaya başladık. Daha önce de vardı ama sınırlı sayıdaydı, biz bunu yaygınlaştırdık. Sosyal Ekonomik Destek’le bugün ailesinin yanında desteklediğimiz çocuklarımızın sayısı da 117 bin” ifadelerini kullandı.