Yücel KAYAOĞLU

TBMM tatile girmeden önce, hükûmetin Meclis’ten çıkardığı yetki kararnamesinin süresi, yeni Cumhurbaşkanının yemin edip göreve başlaması ile sona erecek. Bu nedenle, Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk turda seçilirse, yeni yapıya geçiş sürecini öngören kararnameler de hızla yayınlanacak. Başbakan Binali Yıldırım da uyum kararnameleri konusunda “Beş bin kanunda değişiklik öngören, yürürlükten kaldırılan kanunlar var, yeni yapılması gereken kanunlar var. Bütün bunları seçimin belli olmasıyla cumhurbaşkanın göreve başlaması süre arasında yapma mecburiyeti var. Şimdiden yaparsan seçimi etki altına almış gibi olursun” diyerek KHK’ların seçim sonrası yayınlanacağına dikkat çekmişti. Edinilen bilgilere göre, hazırlıkları tamamlanıp Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulan taslak KHK’lar ile en önemli uygulama Başbakanlık kurumunu kapatmak olacak. Cumhurbaşkanı yemin edip göreve başladığı gün, Başbakanlık kurumu KHK ile kapatılacak. Başbakanlık bünyesindeki, her türlü taşınır araç, gereç, taşıt, malzeme, hak ve yükümlülükler ile elektronik ortamdaki her türlü kayıt ve doküman Cumhurbaşkanlığına geçmiş olacak.



MÜŞAVİRLER KÜLLİYE’YE

Başbakanlık bünyesindeki personelden müsteşar yardımcıları, genel müdürler ve müşavirlerin Cumhurbaşkanlığı müşavirliği kadrolarına atanacağı belirtilirken, Teftiş Kurulu Başkanlığı bünyesinde görev yapan müfettişler ve yardımcılarının, Devlet Denetleme Kurulu uzmanlığına geçirileceği ifade ediliyor. Başbakanlık bünyesindeki uzmanlar, daire başkanları ve genel müdür yardımcılarının ise Sayıştay bünyesinde istihdam edilecekleri kaydediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından önümüzdeki hafta açıklanması beklenen yeni hükûmet yapısında oluşturulacak bakanlıklarda, şimdikinden farklı bir bürokratik yapı olacak. Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulacak ‘ofis’ sistemi bakanlıklarda da uygulanacak. Bu kapsamda, Müsteşarlık, Genel Müdürlük veya Daire Başkanlığı şeklinde sıralanan birimler, ‘kurul’ veya ‘ajans’ adı altında yeniden yapılandırılacak. Her bakanlıkta, ‘ofis’ sistemi ile çalışacak bu birimler ile kamuda atıl vaziyetteki kadroların verimli hâle getirilmesi planlanıyor.



ATAMALAR TEK İMZA İLE OLACAK

Yeni hükûmet sisteminde, bürokrasiye yapılan atamalardaki ‘üçlü kararname’ uygulaması da olmayacak. Mevcut sistemde, bakanlık müşavirliğine bile Cumhurbaşkanı, Başbakan ve ilgili bakanının imzası ile atama yapılıyor. Yeni sistemde, genel müdür ve üstü seviyedeki atamalarda, Cumhurbaşkanın imzası yeterli olacak. Alt kadrolarda yapılacak atamalarda ise sadece ilgili bakanın imzası aranacak.