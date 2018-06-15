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TSK'dan son dakika açıklaması; 26 terörist etkisiz hale getirildi
15.06.2018 - 09:34 | Son Güncelleme: 15.06.2018 - 09:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TSK, 12 Haziran'da Kandil'e yönelik gerçekleştirilen hava harekatında aralarında PKK/KCK terör örgütünün sözde bölge sorumlularından birinin de bulunduğu 26 teröristin etkisiz hale getirildiğinin tespit edildiğini açıkladı.
Etiketler : tsk,pkk,
564747 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/564747.aspx
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