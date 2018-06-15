Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan, Suruç'ta seçim çalışması yapan AK Parti'lilere yönelik saldırıya ilişkin, "Olayın büyüklüğü, vahameti ve terör boyutunun olup olmadığını araştırmak üzere Şanlıurfa merkezden 3 cumhuriyet savcısını daha ek olarak görevlendirdik." dedi.

Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün öldüğü belirtilen bir kişinin hastanedeki müdahaleyle yaşama döndürüldüğünü kaydederek, saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralı sayısının ise 9 olduğunu söyledi.

Geniş çaplı soruşturmanın sürdüğünü ifade eden Doğan, şunları kaydetti:

"Olayın büyüklüğü, vahameti ve terör boyutunun olup olmadığını araştırmak üzere Şanlıurfa merkezden 3 cumhuriyet savcısını daha ek olarak görevlendirdik. Suruç'taki savcılarımızın haricinde... Merkezden giden arkadaşlar gece keşiflerini yaptı, bütün delillere el koydular ve ayrıntılı bir şekilde olayları araştırmaya başladılar. Şu an itibarıyla olayın bütün ayrıntıları belli olmadığı için gözaltına alınan yok ama 3 kişiyle ilgili yakalama talimatımız var."