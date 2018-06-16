Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin merkezinin teröristlerden temizlemesinin ardından ilçede halk, camilere akın etti. Afrinlilerin yanı sıra ÖSO mensupları da ilçedeki camilerde vatandaşlarla namazda saf tutarak terörden temizlendikten sonra ilk defa bayram namazı kıldı. Namazın ardından Kürtçe ve Arapça verilen hutbelerde ramazanda tutulan orucun ve bayramın önemine değinildi. Afrinli Muhammed Samir, bayramın bölge halkı için hayırlara vesile olmasını dileyerek "ÖSO ve Türk ordusuna selamlarımızı iletiyoruz. Afrinli kardeşlerimizin bayramını kutluyorum. Afrinliler, ayrılıkçı örgütlerden temizlenen evlerine dönsünler" dedi. Afrinli Mahmut Nahsen de bayramda ilçede güvenli bir ortamın olduğunu vurgulayarak "Buradaki ve dışarıdaki bütün akrabalarımın bayramını kutluyorum. Dönmelerini istiyorum, olumsuz bir durum yok, hayat normal" diye konuştu. TSK ve ÖSO birlikleri, 20 Ocak'ta başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında 18 Mart'ta Afrin ilçe merkezini YPG/PKK'lı teröristlerden temizlemişti.



İDLİB'DE DE NAMAZ SEVİNCİ

Öte yandan Suriye'de "İdlib gerginliği azaltma bölgesi" sınırları içindeki halk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Astana anlaşmaları çerçevesinde ateşkes gözlem noktalarını kurmasının ardından, bu yıl Ramazan Bayramı'na geçen yıllara göre nispeten daha güvenli girdi. İç savaşın sürdüğü ülkede halk, birçok bölgede uzun yıllardır bayramları evlerinden uzakta sığınmacı kamplarında geçiriyordu. Ancak siviller, TSK'nın gözlem noktalarını tamamlanmasının ardından kısmen daha güvenli hâle gelen evlerine dönmeye başladı. TSK'nın 9. gözlem noktasını kurduğu "İdlib gerginliği azaltma bölgesi" sınırları içindeki Hama ilinin Morik ilçesinde 6 yıl aradan sonra ilk defa bayram namazı kılındı. Morik Camii görevlisi Usame el-Abdullah, TSK gözlem noktasını kurduktan sonra güvenlik ve istikrarın ilçeye geldiğini söyleyerek "Son zamanlarda özellikle ramazan ayında ilçeye dönüşler yoğun şekilde başladı.6 yıldan sonra ilk defa bayram namazı kılındı. İlk defa bayram namazında 2 bin kişi kapasiteli büyük cami doldu" dedi.