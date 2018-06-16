Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın 2013 yılındaki mülakat komisyonunda görev alanlarla ilgili soruşturma başlattı. FETÖ’nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na örgüt elemanını sızdırmak için sınava giren üyelerine verilen aday numaralarının 2’nci ve 3’ncü basamaklardaki toplamının 9-10-11-12 diye kodlama yapıldığı tespit edildi. Yaklaşık 5 bin 300 adaya bu şekilde kodlamanın verildiği belirlendi. Raporda ayrıca dikkat çeken tespitler aldı. Adaylara verilen 6 basamaklı numaraların rastgele sayılar üreten bir yöntemle üretilmediği aktarılan raporda “Altı basamaklı sayıların belirli bir formüle göre üretilen 3 basamaklı bir sayı ile rastgele üretilen 3 basamaklı bir başka sayının yan yana yazılarak oluşturulmasına denk bir yöntemle elde edilmiştir” denildi.