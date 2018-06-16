Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel KAYAOĞLU

ANKARA

Yeni hükûmet sistemi ile birlikte Meclis’in yeni çalışma sistemi ve yerleşim düzenini dikkate alınarak, öncelikle sayısı 550’den 600’e çıkan milletvekilleri için yeni yerleşim planı yapıldı. Meclis’te halen 543 milletvekili için oda bulunuyor. Bu sebeple, öncelikle 57 yeni oda için komisyonların bulunduğu katlarda tadilatlar başlatıldı. Toplantı salonları ve bazı komisyon başkanlarının kullandığı odalar bölünerek yeni milletvekillerine yer açılıyor. Genel Kurul salonunun kulis girişlerine yakın bölümündeki boşluklara ‘ek koltuk ve sıra’ konulacak. Yeni hükümet sistemi ile birlikte, ‘Başbakanlık’ kurumu kaldırılacağından, TBMM içinde Başbakanlık makamı olarak kullanılan bölümün de boşaltılacağı belirtildi. Bu kapsamda ‘Başbakan’ tabelası da sökülecek. Başbakanın kullandığı bu bölümün, önümüzdeki süreçte, Meclis’e geldiği zaman kullanması için, Cumhurbaşkanı’na tahsis edilmesi bekleniyor. Meclis’in tatile girmesi ile birlikte genel kurul salonunun bulunduğu ana binada da tadilatlar başlatıldı. Öte yandan, yeni sistemde ‘ana muhalefet veya iktidar partisi’ ifadeleri artık kullanılmayacak. Meclis’teki siyasi partiler sandalye sayılarına göre ‘birinci parti, ikinci parti veya üçüncü parti’ şeklinde sıralanacak. Parlamenter sistemde Meclis içinden çıkan hükümetlerin denetim yolları arasında yer alan ‘gensoru ve güvenoyu’ gibi mekanizmalar da son bulacak. Seçim sonuçlarının kesinleşmesi ile birlikte Cumhurbaşkanı, yardımcıları ve kabine üyeleri Meclis Genel Kurulunda yemin ederek göreve başlayacak. Bunun dışında, bakanlar ve Cumhurbaşkanı yardımcıları genel kurul salonunun milletvekillerinin kullandığı bölüme giremeyecek.