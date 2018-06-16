Albayrak, Üsküdar Bağlarbaşı Kültür Merkezi’nde bayramlaşma  programında yaptığı konuşmada, herkesin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti, 24  Haziran'a bir hafta kaldığını anımsattı.

Bu süre boyunca AK Parti'nin Türkiye için neden umut olduğunu  anlatmanın çok önemli olduğunun altını çizen Albayrak, diğer partilerin seçim  beyannamelerinin AK Parti ile kıyaslanmayacak düzeyde olduğunu söyledi.

Albayrak, 24 Haziran’a giden son haftada son sözün “AK Parti, bu  ülkenin, sadece bizlerin değil, evlat ve torunlarımızın da umudu” şeklinde olması  gerektiğini vurguladı. AK Parti’nin ümit vadeden tek parti olarak neden pozitif  ayrıştığını anlatmanın ayrıca bir sorumluluk getirdiğini ifade eden Albayrak,  şunları kaydetti:

“Bizim bunu anlatmamız lazım. Siyaset adı altında hala tabancaya,  silaha uzanıp hala saldırmak, siyaset böyle mi? Bırakın Güneydoğu’yu,  Şanlıurfa’yı, Suruç’u, Şırnak’ı, İstanbul’da, şehirlerde dahi bu teröristler  hücrelerinden çıkarılıp, adalet ve hukuk karşısında tasfiye edilecek. O dönem  bitti. AK Parti’nin (Şanlıurfa) Milletvekili İbrahim Halil Yıldız, sayısız tehdit  edildi. Dün bütün Suruç toplandı, on binler cenazede yekvücut oldu. Şunun altını  şiddetle çizmek istiyorum ki artık o dönem bitti. Kandil dümdüz olacaktı ya,  amenna. Münbiç bitiyor, günler kaldı. Sincar’a kaçacaklarmış, Sincar’a  kaçacaksanız orayı da dümdüz edeceğiz. Teröristler nereye gizlenirse gizlensin,  askerimiz, polisimiz orada onları bulup gömecek. Türkiye’de terör süreci bitti  Allah’ın izniyle. Bunlar son çırpınışlarınız.”