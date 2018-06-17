Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

Çam, “Sahadayken bir taraftan bizi takdir eden cümleleri duyuyor, diğer taraftan ‘şöyle olsaydı daha iyi olurdu’ dedikleri cümleleri dikkate alıyoruz. Bu da kadın kolları olarak bizim 24 Haziran sonrasında yol haritamızı belirlememizi sağlıyor. Sahadayken biz daha söze başlamadan önce kadınlarımız yapılan hizmetleri anlatıyor. Bizden talepleri de oluyor. Özellikle ev kadınları, kendilerinin de sigortalı olması noktasını dile getiriyor. Diğer taraftan evde nakışlarını yapıyorlar, belli ürünleri ortaya çıkarıyorlar. Devlet, vergisiz bir şekilde onlara satışını yapmalarına müsaade ediyor. Vatandaşlarımızın bazı konularda bilgi eksiklikleri varsa hemen onu anlatıyoruz” dedi.

MUHALEFET BİZİ TAKLİT EDİYOR

Muhalefet partilerinin meydanlarda başörtüsü ve İmam Hatip Liselerine yönelik destek propagandaları ile ‘kapı kapı dolaşıyoruz’ söylemlerini duyduğunu kaydeden Çam “Taklitler asıllarını güçlendirir. Bu çalışma metodunu biz yıllar önce yapmaya başladık. Bizim uzun süre mağdur edilen bir kesim vardı. Hem İmam Hatip Liselerinde okuyan kardeşlerimiz, hem başörtüsü ile okullara girmek isteyen kızlarımız vardı. Ben o mağduriyetleri yaşamış olanlardan biriyim. Biz bunların hiçbirini unutmadık. Samimiyeti halkımızın hissetmesi gerekiyor. Dolasıyla bu söylemler yerini asla bulmuyor. Onlar geçmişi biz de yapacaklarımızı anlatıyoruz. Halk geçmişi unutmuyor. Başkan Çam, kadın milletvekili adaylarının geçmiş dönemlere kıyasla 2 katına çıktığını söyleyerek “Partimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan sayesinde kadınlar için yuva oldu” diye konuştu.