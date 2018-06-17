Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), yurt içi ve yurt dışı terörle mücadele operasyonlarına ilişkin bilgi paylaşımında bulundu. 9 teröristin daha etkisiz hâle getirildiği ifade edilen açıklamada terörle mücadelenin kararlılıkla süreceği aktarıldı.

TSK'nın açıklaması şöyle:

"Irak'ın kuzeyindeki Zap, Avaşin-Basyan ve Hakkâri/Çukurca bölgelerine, 16 Haziran 2018’de düzenlenen hava harekâtı neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından sığınak, silah mevzii ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edilmiş, silahlı 9 terörist etkisiz hâle getirilmiştir."

TSK sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, Kandil'e yönelik hava harekâtında 35 teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurmuştu.