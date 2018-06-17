Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Büyük İstanbul Mitingi için alana kurulan sahneye "Büyük Türkiye Güçlü Lider İster" yazıları asıldı ve iki dev ekran kuruldu. Meydanın bazı noktalarına ekranlar ve vinçlere takılı hoparlörler yerleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterleri de alana asıldı. Güvenlik noktalarından alana girenlere yağmurluk, Türk bayrağı ve AK Parti bayrağı dağıtıldı. Miting alanına gelenler x-ray cihazlarının bulunduğu kontrol noktalarından geçerek giriş yaptı.

BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM KONUŞUYOR

İstanbul bu ay iki bayram var biliyorsunuz. Birinci bayramımız yaptık. Haftaya pazar günü, 24 Haziran seçim zafer bayramına İstanbul hazır mısın? Yeni bir destan yazacak mıyız? Güçlü hükümet için, güçlü Türkiye için evet mi? İstanbul evet dediyse, Türkiye evet demiştir. İstanbul 15 temmuz sonrasında Yenikapı ruhunu başlatan şehir. İstanbul'un meydanları Kudüs'ün, Halep'in sesi oldu. İstanbul her daim mazlum milletlerin sesi oldu. Türkiye'nin yüzünü bir kez daha güldürmeye var mısın İstanbul? Değerli kardeşlerim yeni bir seçime gün sayıyoruz. İnşallah 24 Haziran'da bu yıkım ekibine hak ettikleri dersi verecek miyiz? Adamlar nereye gidiyorsa yıkımdan bahsediyor. AK Parti ne yapıyorsa, bunları durduracağız, bunları yakacağız diyor. Ağızlarından hayırlı bir kelime çıkmıyor.

Şimdi bunlar muhalefetiz diyor, yav yol vaadi veriyorlar. Olmadı, köprü yapalım diyorlar. E onu da yaptık. Hastane yapalım diyorlar. O da yapılmış. Bunlar değil mi 1936'da ilk defa uçak yapan Nuri Demirağ'ın fabrikasını kapatan? Bunlar değil mi köprülere karşı çıkan? AK Parti'nin 15 yıl boyunca Türkiye'de, her köşesinde izi var. Her köşesinde hizmeti var. O yüzden AK Parti ne diyor? Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır. Öyle değil mi İstanbul? Bunu en iyi siz bilirsiniz.